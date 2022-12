Mesa-tenistas de Alegrete trazem bons resultados de torneio em Rosário do Sul

No último domingo ( 11), a equipe Alegrete Baita Chão de Tênis de Mesa participou do 2° Torneio Natal Encantado.

O evento esportivo foi realizado na cidade de Rosário do Sul, onde os mesa-tenistas alegretenses conseguiram bons resultados.

Segundo o presidente da equipe Baita Chão Gilnei Borges, o time viajou para Rosário do Sul com o time desfalcado e mesmo assim teve um bom desempenho na competição.

Dos cinco lugares do pódio, a equipe de Alegrete conseguiu a façanha de conquistar três degraus na categoria Absoluto B. Um 4° lugar com o atleta Luciano Velásquez, 3° lugar com Fabrício Thaddeu e o grande campeão através do mesa-tenista Luis Fernando Alves, que após um jogo eletrizante trouxe o título para Alegrete.

A equipe alegretense foi formada a 4 meses e já coleciona boas conquistas na modalidade. A participação em competições regionais muito se deve ao apoio dos patrocinadores que acreditam no esporte. Destaque para o Armazém Borges; Clic Certo – Agente Credenciado Sicredi; Erva Mate Encanto do Mate; Art’Mil Calçados; Danti Odontologia; Padaria Rosariense (Assis Brasil); Flex Academia e FrutiValle Hortifruti.