Vereadores apresentam orçamento do Município que passa de 300 milhões em 2023

Os vereadores Luciano e Dileusa estiveram acompanhados pelo técnico contábil, Geverson Paim Machado, da Secretaria de Finanças da Prefeitura.



O encontro objetivou em relação a discussão sobre o orçamento público municipal de Alegrete referente período de 2023, que soma R$ 353.384.867,00 – conforme a peça orçamentária com 121 páginas que vai vigorar no exercício do ano de 2023.

A relatora do processo Dileusa Alves pontuou sobre os investimentos e as exigências legais de cada emenda parlamentar, assim como das peças orçamentárias do Orçamento Geral do Município.



Já o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Luciano Belmonte ponderou sobre a legitimidade e aplicabilidade dos referidos recursos públicos. Citou os entraves burocráticos, as dificuldades da máquina pública que, muitas vezes traz preocupações aos gestores pelos excessos de exigências para atender os anseios e pleitos das comunidades mais carentes.

O técnico contábil, concursado da Secretaria das Finanças do Município, Geverson Machado, fez uma ampla análise técnica sobre o orçamento, emendas impositivas e aplicação de recursos públicos por secretaria municipal.



O Presidente do CEA/CDL, Cássio Mileto Sobrosa, enfatizou que em sua gestão frente às entidades empresariais está cumprindo com os princípios e os Estatutos destas entidades, visando o comprometimento e aplicabilidade de recursos públicos em melhorias às exigências de quem paga impostos, taxas e tributos. “É fundamental conhecer e discutir assuntos de tamanha importância para os empresários empreendedores, como é o Orçamento Municipal”, avaliou.

Cássio Sobrosa esteve acompanhado do vice-presidente da Gestão de Negócios e Relações Institucionais, Nilson Gomes; do secretário executivo, Márcio Daniel, e do assessor contábil do CEA/CDL, José Luiz Pinheiro.

Com informações da Assessoria de Comissão da Câmara de Vereadores