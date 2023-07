Mesmo acima do nível, tendência do Ibirapuitã é estabilizar

A Defesa Civil acompanhou, atentamente, os dados do nível do Rio Ibirapuitã. E, na manhã deste dia 14, o Rio está com 5m40cm acima do normal, conforme informação a DC de Alegrete. Renato Arnoud Grande, que coordena o serviço, diz que receberam um documento do Centro Nacional de Monitoramento (CEMADEM), informando que o risco hidrológico foi cessado.

A tendência mesmo com o Ibirapuitã acima do nível normal, é que a suba das águas estabilize no dia hoje e, destaca Renato Grande, descarnando assim, o risco de inundação na cidade. Agora, com tanta água ao redor da cidade aumenta o frio e, por sua vez, a necessidade de agasalhos – lembra o coordenador. Ele diz que esta demanda é tratada, diretamente, com a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social que tem um banco de agasalhos e calçados. Porém, quem quiser doar pode deixar na caixa da Defesa Civil que recebe doações o ano inteiro.