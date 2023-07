Alegrete tem imagens atualizadas pela plataforma Google Earth e Maps

O Brasil está entre os países que teve suas imagens de satélite atualizadas pela gigante das buscas. Nesse contexto, o município de Alegrete na Fronteira Oeste no Rio Grande do Sul, também teve atualizações de imagens.

“Atualizamos nosso catálogo de imagens em alta resolução, de satélite e de 45”, disse Bernd Steinert, especialista em dados geográficos da companhia. Segundo Steinert, as novas fotos já podem ser vistas no Google Earth e no Google Maps.

Para 2023, o Google utilizou uma nova geração de câmeras para captar as imagens do Street View. Os novos aparelhos foram desenvolvidos para serem menores, reduzindo a necessidade de grandes suportes, o que torna o processo mais prático e sustentável.

Caso você esteja curioso para conhecer a nova ferramenta e não saiba por onde começar, o Google Earth sugere cinco temáticas para serem exploradas: as mudanças nas florestas, o crescimento de áreas urbanas, o aumento na temperatura, as fontes de energia e a frágil beleza do planeta. “Essas histórias vão te levar em um tour guiado de algumas das mudanças mais comuns”, garantiu Rebecca Moore.

Com a atualização, é possível ver a ação do aquecimento global com nossos próprios olhos. Para Moore, a geleira de Columbia, no Alasca, é um bom exemplo de como o recurso de timelapse traduz grandes arquivos de informações de satélite para uma imagem de fácil compreensão.

Há ainda um registro da Amazônia que evidencia o desmatamento da floresta e mostra como algumas comunidades indígenas conseguiram proteger suas terras ao longo dos anos. O Google Earth permite também que sejam observadas as mudanças nas áreas urbanas.

A última atualização data de maio de 2023, com imagens recentes dos locais processados pelo google na última visita em Alegrete. Mas pela plataforma é possível verificar atualizações feitas em maio de 2012 e até em agosto de 2011, como forma de comparação das mudanças.