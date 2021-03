Mesmo com atendimento reduzido, IPE atende usuários em Alegrete

Compartilhe















Com tanto tempo de pandemia e os serviços públicos com redução da atendimento, as pessoas enfrentam dificuldades de sanar suas demandas.

O posto do IPE de Alegrete também passa pela redução de atendimento e, inclusive, esteve fechado por muito tempo.

O atendimento da agência do IPE em Alegrete mudou na pandemia e passou a ser por agendamento e, online, para evitar aglomerações. Mas como a demanda é muito grande o coordenador local, Anélio Sanchotene informa que atende às segundas, quartas e sextas, pela manhã.

Esse serviço voltou nestes dias agora com a flexibização da bandeira preta aqui em Alegrete.

Mas as necessidades continuam aos mais de 12 mil segurados aqui do Município e para amenizar a redução drástica o chefe do posto, busca atender os usuários.

Só entra uma pessoa por vez com todos cuidados e o distanciamento necessário, para não ter nenhum tipo de aglomeração.