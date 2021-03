Secretaria de Trânsito continua revitalizando a sinalização em vários pontos da cidade

Compartilhe















O Setor de Sinalização de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania da Prefeitura de Alegrete continua atuando fortemente para manter a segurança no trânsito da cidade. São ações efetivas, que impactam na fluidez do trânsito, na organização e na qualidade da mobilidade urbana.

Na semana passada, o setor realizou a transferência do abrigo para passageiros do transporte público que ficava junto a Zeladoria do Município para a frente da Unipampa, próximo ao portão de acesso. Na ocasião também foi realizada a pintura em amarelo do meio-fio, indicando a impossibilidade de estacionamento no local, e a colocação da placa indicativa de ponto de parada de ônibus.

Nesta semana, na Av. Assis Brasil, foi realizada a pintura de uma lombada, bem como a limpeza próximo aos meio-fios e a pintura em amarelo dos mesmos, indicando a distância regulamentar para as esquinas. Já na rua Marechal Floriano esquina com a Av. Eurípedes Brasil Milano e rua Dr. Quintana foi realizada a pintura em amarelo dos direcionadores de fluxo, assim como a pintura da sinalização de pare na pista, da barra de contenção e da seta indicativa de direção. O setor ainda realizou, na Av. Tiaraju esquina com a rua João Pedro de Souza, a recolocação da placa indicativa de proibido estacionar caminhões e ônibus, a qual havia sido furtada.