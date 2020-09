Mesmo com chuva forte e queda de granizo, Alegrete não teve registro de estragos

Compartilhe









115 Shares

Na madrugada deste domingo(13), em alguns pontos de Alegrete, houve registro de chuva forte com granizo. Um dos locais foi no bairro Maria do Carmo, segundo informações da Defesa Civil do Município.

Processo seletivo do Exército abre vagas para Oficial temporário de nível superior

A chuva que atinge Alegrete desde a madrugada de ontem(12) levou a ocorrências de granizo em alguns bairros da cidade e interior.

De acordo com a Defesa Civil, até o momento, nenhum chamado foi realizado. “Apesar de ter granizo, como ocorreu na região Sul, nem a Defesa Civil ou os Bombeiros foram acionados” – descreveu o Coordenador da DC Claudio Correia.

Procon faz pesquisa sobre o uso de medicamentos em tempos de pandemia

Ainda de acordo com o coordenador, até a manhã deste domingo(nas últimas 24h), a média de chuva no Município foi de 65mm. No interior, na região do Itapororó a chuva de ontem teve uma média de 30mm, informou Claudio.

De acordo com o Climatempo, para hoje, a previsão é de 30mm de chuva com mínima de 14°C e máxima de 23°C.

Para segunda-feira(14), não há previsão de chuva, em Alegrete. A mínima deve ficar em 11°C e a máxima em 19°C.