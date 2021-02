Mesmo com ponto facultativo algumas lojas abrem nesta segunda de Carnaval em Alegrete

Compartilhe















A segunda -feira de Carnaval, com cara de fim de semana, de ponto facultativo em que a maioria do comércio não abriu as portas em Alegrete teve um diferencial aqui na cidade.

Porém algumas lojas no centro, mesmo no feriadão de Carnaval, estão atendendo. Abrir ao público é uma opção de cada empresa e, geralmente, as que fizeram isto foi por decisão dos próprios donos, pois são empresas locais. Todas as lojas que estão abertas, hoje, vão fazer o horário comercial.

Os serviços públicos, bancos, lotéricas não abriram e só voltam a atender a comunidade na quarta- feira à tarde. Já mercados, farmácias, postos de combustíveis atendem normalmente nesta segunda -feira.

A coleta de lixo também é normal em Alegrete e o pedido é para que as pessoas coloquem o lixo nos containers ou próximos ao horário do caminhão recolher.

O horário do transporte coletivo sofreu alterações, veja no link abaixo:

Vera Soares Pedroso