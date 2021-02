Mãe deixa filha de 4 anos sozinha em casa porque tinha um encontro amoroso

Compartilhe















Homem, de 27 anos, registrou na Delegacia de Polícia de Alegrete uma ocorrência por maus-tratos referente à filha de 4 anos. A acusada é a própria mãe de 21 anos. O casal reside na Zona leste, em Alegrete e o fato aconteceu na última semana.

Segundo o pai, ele saiu de casa por volta das 7h em razão do trabalho. Quando chegou no endereço da empresa, recebeu ligações de vizinhos que o informaram o abandono da filha pela mãe. A acusada havia saído de casa e deixado a criança sozinha, com a porta aberta. O homem retornou rapidamente ao endereço e constatou a veracidade da denúncia, sendo que a esposa apenas retornou para casa por volta das 10h. Ela informou que estava se relacionando com outra pessoa e, por esse motivo deixou a filha de 4 anos em casa, sozinha. A mulher tinha um encontro com o outro homem. O pai também disse aos policiais que, esta não foi a primeira vez que a mulher teria abandonado a criança e que em uma ocasião agrediu a menina. O Conselho Tutelar também foi informado do fato.