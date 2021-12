Método para emagrecer mais usado durante as festas de fim de ano

Com as festas no mês de dezembro, quase todo mundo acaba ganhando uns quilinhos indesejados. Após as festas, o povo sai à procura de métodos para emagrecer de forma rápida, saudável e sem passar fome. Com isso, passada de geração em geração, a água de berinjela tornou-se a escolha perfeita todos os finais de ano.



A berinjela tem uma grande quantidade de nutrientes como fibras, água, vitaminas, antioxidantes e minerais que colaboram com a queima daquela gordura indesejada. Além disso, ela combate a retenção de líquidos e transmite a sensação de saciedade. Quando produzimos a água de berinjela, ela se torna uma bomba de benefícios que absorve a gordura e evita possíveis danos, como o aumento do colesterol ruim.

Quando adicionamos a água de berinjela em uma rotina saudável, obtemos resultados maravilhosos, como a perda de gordura localizada, aumento do ânimo e diminuição da preguiça.



COMO PREPARAR

Ingredientes:

1 berinjela média

500 ml de água

Modo de preparo:

Modo de preparo: Retire a casca, lave e corte a berinjela em cubos médios.

Adicione a berinjela e a água em um recipiente com tampa (jarra, pote, garrafa…).

Deixe em repouso na geladeira por 12 horas.

Obs.: A água deve ser ingerida por sete dias e depois somente após 10 dias, sempre em jejum e depois de cada refeição.

Vale lembrar que não existe um alimento, uma dieta e nem um método milagroso, para obter resultados positivos é preciso colocar o corpo na linha certa. A prática de exercícios físicos, a alimentação balanceada, a qualidade do sono e o consumo de água são essenciais para o emagrecimento saudável.



Com a baixa quantidade de calorias, a berinjela é muito usada em dietas.

Confira algumas receitinhas deliciosas que podem ser feitas com esse fruto maravilhoso:



• Pizza de berinjela

Ingredientes:

2 unidades de berinjela

• molho de tomate (de preferência orgânico)

• queijo mussarela de búfala

• tomate cereja

• queijo mussarela ralado

• manjericão

• sal

• pimenta

• azeite de oliva

Modo de preparo: Corte as berinjelas ao meio e acomode em uma forma. Tempere com azeite e sal e leve ao forno até que fiquem amolecidas. Passe um pouco do molho de tomate por cima de cada uma e salpique os queijos, os tomatinhos, as folhas de manjericão e a pimenta. Leve ao fogo até que o queijo derreta.

• Berinjela refogada

Ingredientes:

1 berinjela

1 cabeça de alho picado e amassado

1 tomate picado

1 cebola picada

Sal a gosto

1 pimentão verde cortado

Azeite de oliva a gosto

Água

Modo de preparo: Corte a berinjela em pedacinhos pequenos, mantendo as sementes e a casca, coloque em uma vasilha com água e sal para não ficar escura e reserve. Em uma panela, ponha o tomate, a cebola, o pimentão, o alho e o sal e deixe refogando no azeite por 10 minutos. Adicione um pouco de água para não ficar muito seco. Por último acrescente a berinjela, deixe mais 10 minutos no fogo e está pronta para servir.

Geovanna Valério Lipa