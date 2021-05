Militar de Alegrete, que esteve duas vezes em missão de paz da ONU, recebe calorosa despedida depois de 30 anos no EB

Compartilhe















No último dia 30 de abril, o 2º Sargento de Engenharia Cesar Augusto Rosa foi desligado do serviço militar após 30 anos de trabalho.

A Reunião de Atualização Cultural dos Quadros (RACQ) para Oficiais, Subtenentes e Sargentos do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12° BE Cmb Bld). Durante a RACQ, foi marcada pela despedida do 2º Sgt Rosa, transferido para a Reserva Remunerada.

O Tenente Coronel Alessandro, Comandante do 12° BE Cmb Bld, fez uma referência elogiosa consignada ao militar alegretense pela sua brilhante trajetória na Força Terrestre, além de relembrar o legado deixado pelo referido militar no “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, onde trabalhou exemplarmente desde 1992.

O 2º Sgt Rosa representou o Brasil por duas vezes na Missão das Nações Unidas para Estabilização da Paz no Haiti (MINUSTAH), motivo pelo qual envergou a boina azul da Organização das Nações Unidas (ONU) pela última vez com o uniforme verde-oliva.

“Um dia muito especial pra mim, o dia em que finaliza-se um sonho brotado num jovem brasileiro que almejava servir a Pátria como um militar das forças armadas do Brasil. Foi um dia muito especial ter meu amor do lado nesse dia com minha filha e minha família querida, é um momento ímpar para um militar e único na carreira, fechar um ciclo de 30 anos cercado das pessoas que mais ama, Deus foi generoso comigo, estava cercado de pessoas extremamente dedicadas e que dão a vida pra defender esse país e o nosso povo. Obrigado pela dedicatória minha prenda, vou levar para sempre esse momento no meu coração, Te amo muito.

– A farda não é uma veste que se despe com facilidade e até com indiferença, mas uma outra pele, que se adere à própria alma, irreversivelmente para sempre – (Gen. Octávio Costa), “Deus quer, o homem sonha e a obra nasce”

(Fernando Pessoa) – destacou o militar em sua oratória de despedida. Durante toda essa trajetória, o sargento Rosa passou pelas mais diversas funções e que somente foram cumpridas segundo ele com êxito em virtude do apoio incondicional recebido pele seus subordinados e superiores.

“Grandes amigos que fiz ao longo da vida profissional e pelos amigos no Batalhão, Guarnição e Brasil, não posso furtar-me de mencionar aqueles que palmilharam pela mesma estrada, ombro a ombro comigo, levando-me à frente, incentivando-me, dirigindo-me, orientando-me. Em especial, a família do Quadro Especial, que desde 1981 quando o Quadro foi criado vem fazendo história e ajudando o Exército Brasileiro nas mais diversas funções que lhes foram necessárias nesse tempo como: Armeiros, cozinheiros, motoristas, chapeadores, Corneteiros, lanterneiros, mecânicos, auxiliares administrativos”, destacou. – Agradeço a equipe da Comunicação Social, a minha sucessora 2º Sgt Barbara, que chegou assumindo uma grande responsabilidade, desejo daqui pra frente toda a sorte e empenho na chefia da nossa gloriosa Comunicação Social, ao meu amigo Sgt Albuquerque que assumiu essa função primordial nova e estratégica. Desejo todo o empenho e foco que sempre teve, desde que decidiu assumir as mídias sociais do Batalhão, Aos Auxiliares: Cb Nascimento, que já esta na vida civil meu obrigado pelos infinitos trabalhos de campo e de seção, Cb Queiroz, que creio que substituirá o Sgt Albuquerque em breve quando for para o CAS, toda a sorte nessa nova jornada. Ao Sd Liu que sempre nos apoiou, e a todos que passaram durante esses últimos 6 anos pela Comunicação Social , apoiando nas mais diversas tarefas e atividades do Batalhão.

Não posso deixar de agradecer a nossa coirmã 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, a 2ª Cia Mec, o qual deixo de legado minha autoria na letra e na música da Canção Oficial da 2ª Companhia e como autor também da letra e música da Composição Oficial recentemente homologada do nosso Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva o (NPOR) do Batalhão, que em breve será publicada pela DECEx. Onde tive a grata satisfação e a honra de também fazer a regência da canção na formação de diversas turmas e também do nosso Batalhão em dezenas de formaturas. Por fim, Agradeço a todos os Comandantes que passei dentro dessas 3 décadas: Começando com Cel Corrêa, Cel Amendola, Cel Auler, Cel Fleck, Cel Ranilson, Cel Marcos, Cel Pereira Pinto, Cel Chies, Cel Accioli, Cel Átila, Cel Carli, Cel Lacerda (IN MEMORIAN), Cel Lira, Cel Azevedo, Cel Gomes a total confiança na atribuição e gerenciamento das mídias sociais e ao nosso atual Comandante Ten Cel Alessandro, a confiança no seguimento desse trabalho, obrigado e desejo muito sucesso no Baita Chão e que Deus ilumine sempre seu Comando e sua família.

Hoje, despeço-me do serviço ativo do Batalhão, porém, permanecerei a disposição pois não há como esquecer de tantos momentos aqui vividos, os quais o tempo jamais apagará, uma carreira construída com muita humildade, dignidade e comprometimento pela força, onde nem o ouro e a prata podem pagar. Parto com alegria do dever cumprido no 12º BE Cmb Bld e entrelaço aos que já estão na reserva com muito orgulho de me agregar ao contingente da nossa Reserva e desfrutar em tempo integral junto a minha família depois de mais de 30 anos de serviços prestados ao nosso Exército Brasileiro! Braço Forte – Mão amiga. Obrigado à todos de coração – mencionou o sargento em sua despedida. Júlio Cesar Santos Fotos: 12º BE