A linda história de amor do casal que morreu em intervalo de 48h

Compartilhe















Casal morreu em intervalo de 48h, uma história de amor que merece ser contada.

Neste fim de semana , a morte de um casal chamou a atenção dos alegretenses em razão do espaço de tempo de dois dias decorridos entre um caso e outro.

É a história de dona Cirnei Macedo Severo, 84 anos e de seu Otávio Ribeiro Severo, 83 anos, de tradicional família alegretense e moradores da região da Queromana. Uma história de cumplicidade, lealdade, amor incondicional.

Dona Cirnei fora encaminhada a Porto Alegre no dia 18 de maio, para exames investigativos de um câncer de pâncreas no Hospital Vila Nova, onde ficou internada. Seu esposo Otávio ficou em Alegrete e na madrugada do dia 20 de maio, após chamar pela esposa, adormeceu e veio a falecer . Ele estava na casa de sua filha e tinha problemas cardíacos. Conforme os familiares, ele não resistiu à saudade da esposa.

Em Porto Alegre, dona Cirnei, realizando uma bateria de exames, não ficou sabendo que o esposo havia falecido em Alegrete. Dois dias depois, na tarde de 21 de maio, ainda sob efeito de sedativos, disse à filha que a acompanhava, de forma muito firme : “deixa a porta aberta que ele (Otávio) vem me buscar”. Para satisfazê-la, a filha atendeu ao pedido. Minutos depois, dona Cirnei faleceu, no quarto do hospital.

O corpo foi transladado para Alegrete e sepultado no Cemitério Municipal, na tarde deste domingo, ou seja, dois dias após o falecimento do esposo.

Uma linda história de vida de um casal que neste ano estaria completando 58 anos de feliz matrimônio e que nem a distância e a morte conseguiram separar. Um exemplo de união que fica marcado pelo respeito, apoio incondicional e acima de tudo amor. Deixam dois filhos, duas filhas, genros, noras, netos e bisneta.

Texto e foto: Alair Almeida