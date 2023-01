Com 5 clubes estrangeiros, de dez participantes, Efipan divulga tabela de jogos

Share on Email

A edição 2023 ganha em participações internacionais. Dois clubes uruguaios, um paraguaio, peruano e um argentino, representantes do país campeão da Copa do Mundo do Qatar.

Na última semana a coordenação do evento confirmou a tabela de jogos e definiu a solenidade de abertura para o dia 18 às 18h, com presença do governador Eduardo Leite.

Com rodadas alternando dois e três jogos, apenas a última da fase classificatória terá os quatro jogos com a última partida prevista para às 22h20min do dia 25. Nos dias anteriores o último jogo inicia entre 21h30min e 21h40min.

O tradicional clássico Gre-Nal acontece no dia 22 de janeiro às 21h30min. O estádio Farroupilha, palco maior do evento, está sendo preparado para sediar os jogos. A folga geral deve ocorrer no dia 26, quando antecede a fase de quartas de final.

Confira a tabela completa: