Militar porto-alegrense, de 23 anos, está desaparecido

De acordo com ela, a última vez que Maurício Nunes, de 23 anos, foi visualizado estava a pé, entre o trecho de Alegrete/Manoel Viana – conhecido como túnel verde, na RSC 377.

Desde então, a namorada não conseguiu mais contato. Ela solicita que, se alguém tiver alguma informação, entrar em contato com a Brigada Militar ou pelo Messenger no perfil dela no Facebook.

‘Recebi uma mensagem de texto, solicitando a senha do banco, mas não acredito que ele tenha enviado. Maurício foi sexta-feira, para Manoel Viana, onde iria passar o final de semana e, hoje pela manhã, me disse para encontrá-lo na RSC 377, perto deste lugar onde foi visualizado pela última vez. Fui lá, mas sem nenhum sinal dele’-comentou

Maurício é natural de Porto Alegre, contudo, reside há tempos em Alegrete, devido ao serviço militar obrigatório.

O PAT falou com o Comando Rodoviário da Brigada Militar e a informação é que a Unidade está em constante contato com o Exército Brasileiro e com a Brigada Militar de Manoel Viana, todavia, até o momento, ele permanece desaparecido.