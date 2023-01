Partidos políticos e sindicalistas promovem ato pela democracia

Share on Email

Após ataques em Brasília, Alegrete teve manifestação no calçadão na noite de segunda-feira(9).

Membros de centrais sindicais, militantes ligados a partidos de esquerda e centro-esquerda, como PT, PSOL e PDT, PV e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além dos vereadores Anilton Gonçalves e Fábio Peres, assim como, representantes da UABA, estiveram presentes.

O grupo destacou que foi uma manifestação contra o ato antidemocrático registrado em Brasília, na véspera. O ato teve início por volta das 18h na frente do Banrisul.

Líderes sindicais e de movimentos sociais, como os vereadores, se revezaram ao microfone por cerca de 90 minutos, condenando as invasões às sedes dos Três Poderes.

Os manifestantes carregavam faixas e cartazes com frases como “democracia”. Nenhum incidente foi registrado. A Brigada Militar esteve no local para garantir a segurança de todos, principalmente, devido a uma denúncia de que poderia ter uma invasão à Câmara de Vereadores na manhã do dia 9, o que não se confirmou.

Além do policiamento de Alegrete, a Força Tática de Santana do Livramento também atuou em todas as ações na segunda-feira, na 3ª Capital Farroupilha.

Além de Alegrete estavam programados atos em outras 13 cidades gaúchas no início da noite de segunda-feira: