Mimi, um altruísta na sua essência, morreu aos 44 anos

Mimi se destacava por sua natureza alegre e atitudes altruísticas, dedicou seus últimos tempos ao cuidado de sua mãe, que enfrentava desafios de saúde.

Apesar de esforços dos serviços de emergência e da equipe médica, Mimi não conseguiu resistir às consequências do AVC e veio a falecer após ser levado às pressas para o hospital.

O alegretense era uma presença ativa e solidária em sua comunidade, envolvendo-se em diversas iniciativas para ajudar os necessitados. Em particular, ele se destacou por seu papel fundamental durante períodos de enchentes, oferecendo apoio e assistência a todos os moradores do bairro Tancredo Neves.

O falecimento precoce dele deixa um profundo sentimento de perda entre seus familiares, amigos e conhecidos na região. Sua partida é ainda mais sentida pela comunidade após o recente falecimento de sua avó, que alcançou a notável idade de 107 anos.

As últimas homenagens a Inácio Eduardo Oliveira Pereira, estão acontecendo na Funerária Paraíso na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério. O sepultamento será nesta terça-feira(6), às 8h30 no Cemitério Público Municipal, em Alegrete.