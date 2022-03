Morte misteriosa de alegretenses às margens de rodovia continua sendo investigada

No dia 23 de janeiro de 2022, o alegretense Marcelo Eulálio Batista de 42 anos foi encontrado morto às margens da ERS-587 no km 20, na Linha São Carlos em Cristal do Sul. Muitos mistérios envolveram a morte do segurança e pintor.

Na manhã de ontem(10), quase dois meses depois, o PAT falou com o setor de investigação da Polícia Civil de Rodeio Bonito para saber sobre o caso. Foi informado que as investigação ainda estão acontecendo e os laudos periciais, do alegretense, quanto a um suposto veículo que poderia ter provocado um atropelamento, entre outras hipóteses que ainda estão sendo analisados, deverão ter as conclusões nos próximos dias.

Até o momento, nenhuma hipótese está sendo descartada, destacou a inspetora Marta.

Marcelo estava residindo em Cristal do Sul, distante cerca de 10KM, de Rodeio Bonito, onde trabalhava desde 2013, na empresa Da Maia Pinturas e no ano de 2019 passou a atuar em eventos para a empresa SMB Segurança e vigilância privada, como segurança.

Nas redes socais familiares e amigos, assim como os responsáveis pelas empresas que ele atuava, fizeram homenagens no dia em que ele foi encontrado sem vida, em uma vegetação, às margens da ERS-587.