Este homem deseja saber da mãe biológica de quem se separou há 39 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No entanto, as peças desse quebra-cabeça familiar parecem dispersas, e aqueles que possivelmente detêm informações cruciais se mantêm em silêncio.

A perigosa rotina, sem solução, de cavalos soltos em locais públicos de Alegrete

Luís Eduardo compartilhou um relato comovente de sua jornada em busca da verdade. Ele revela que foi criado na rua Hugo M. Giacomoni, no bairro Promorar, antes de se mudar para Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. As primeiras informações que recebeu remontam ao Hospital Santa Casa, onde foi entregue pela mãe biológica após o parto. Naquela época, as formalidades eram menos rígidas, e ele foi levado para casa por sua mãe adotiva, e posteriormente foi aceito por seu padrasto.

Alegrete| O que tinham em comum os homens encontrados mortos em 2023

No entanto, o mistério sobre sua origem persiste. Ele sabe que sua mãe biológica residia na antiga rua das tropas, agora Avenida Eurípedes Brasil Milano, em Alegrete, mas detalhes adicionais sobre ela permanecem obscuros. Seu pai biológico, conforme ele sabe, é conhecido apenas pelo apelido “Chumbinho”.

Esforços anteriores para desvendar sua história o levaram a Recife, onde reside sua mãe adotiva, porém, ele se deparou com informações confusas e uma relutância em fornecer pormenores concretos.

Recentemente, após divulgar sua busca no Facebook, Luís Eduardo recebeu uma pista promissora, indicando que o pai biológico seria quem ele suspeita. No entanto, apesar dos contatos estabelecidos, ele se vê mais uma vez enfrentando o silêncio.

Bombeiros realizam o sonho de Natal de menino de 2 anos

O desejo de Luís Eduardo de descobrir suas raízes é alimentado não apenas por uma curiosidade pessoal, mas também pelo profundo senso da falta que essa informação provoca. Como pai de duas filhas, ele compreende a importância do vínculo familiar e anseia por preencher o vazio deixado pela ausência de sua mãe biológica.

Agora, ele está determinado a reunir todas as informações possíveis, incluindo o contato com a esposa de seu pai biológico, na esperança de lançar luz sobre seu passado. Para aqueles que possam ajuda-lo em sua busca, ele espera ansiosamente para receber qualquer ajuda que possa finalmente trazer clareza a essa busca de décadas por sua mãe biológica. Quem tiver informações, pode contatá-lo pelo número 51 997556207.