Mirando as eleições do ano que vem, Anitta faz apelo no Instagram para que as pessoas tenham responsabilidade na hora de votar

O último foi o Billboard Latin Music Awards – importante evento que premia os melhores artistas latinos do ano.

Mas o seu brilho não está apenas na música e na participação em eventos, ela também se destaca pela força nas redes sociais. No Facebook, a diva pop tem 16,2 milhões de seguidores, enquanto no Twitter possui 14,5 milhões. Já no Instagram Anitta tem 55 milhões de seguidores, um número gigante, que deixa a cantora no top 10 dos perfis com mais seguidores do Brasil. Ela está na 3ª posição no ranking das celebridades brasileiras mais seguidas nessa rede social, atrás apenas de Ronaldinho Gaúcho e Neymar.

No seu perfil, a cantora costuma publicar fotos e vídeos dos seus trabalhos no mundo artístico. Sempre muito participativa na rede, Anitta interage com os fãs diariamente. E, na quarta feira (29), ela usou os stories do Instagram para conscientizar os seus fãs sobre o voto consciente. Na ocasião, Anitta fez uma breve divulgação do livro “Política é para todos” de Gabriela Prioli. Nos stories, a funkeira comentou sobre a responsabilidade de votar corretamente e salientou que precisamos saber sobre política para escolhermos de forma consciente quem ocupará os principais cargos públicos do país.

O livro de Gabriela Prioli discorre de maneira didática e acessível sobre como funciona a política. Além disso, ele explica o que é uma democracia e elucida para que serve uma constituição. De acordo com Gabriela, ler a obra é uma oportunidade de entender o funcionamento da política e saber debatê-la racionalmente e sem achismos.