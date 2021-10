TV Globo define quem será o novo apresentador do Big Brother Brasil

A preocupação mais urgente é em relação ao BBB, que começa em janeiro de 2022. Por outro lado, a emissora terá um pouco mais de tempo para analisar o substituto do apresentador no The Voice – reality show musical – que acontece anualmente. E para a surpresa de todos, a Globo já definiu quem será o apresentador de um dos programas mais populares do país, o Big Brother Brasil.

O Big Brother Brasil, também chamado de BBB, é um reality show que envolve um grupo de participantes, os quais ficam confinados em uma casa por cerca de três meses. Sem contato com o mundo exterior, eles passam por provas e desafios com o objetivo de chegar até o último dia. No fim da jornada, a audiência escolhe, por meio do voto online, quem será o vencedor e ganhador do grande prêmio final. No período que estão confinados, o apresentador é o único contato que os participantes têm com o mundo fora da casa.

Além de conduzir o programa, o apresentador tem a função de “grande irmão” para influenciar os participantes a, muitas vezes, tomarem determinados direcionamentos. Marisa Orth, Pedro Bial e, por último, Tiago Leifert foram os apresentadores do BBB ao longo de 21 edições. Com o encerramento do contrato de Tiago Leifert com a TV Globo no fim deste ano, a emissora definiu o novo apresentador para a próxima edição do BBB. Trata-se de Tadeu Schmidt.

Só faltam alguns ajustes contratuais para o nome do jornalista ser divulgado como o novo titular do Big Brother Brasil. No Fantástico desde 2007, Tadeu é conhecido por ter uma forma bem humorada e leve de apresentar os gols da rodada e as notícias que envolvem o esporte. Ele já participou de coberturas importantes, como da Fórmula 1 e da Copa do Mundo de 2006. Além disso, foi um dos âncoras da Globo nos Jogos Olímpicos de Pequim, teve passagens pelo Esporte Espetacular e pelo Globo Esporte.