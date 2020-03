‘Miss presidiária’ procurada pela Justiça é presa em casa de bronzeamento em MT

De acordo com a Gerência Estadual de Polinter e Capturas (GEPOL) da Polícia Civil de Mato Grosso, Fabiana Garcia Verão, de 31 anos, estava com a prisão decretada pela 1ª Vara Criminal de Cacoal.

Ela responde pelo crime de tráfico de drogas, autuada em flagrante em 2009 quando foi presa transportando grande quantidade de entorpecente em Mato Grosso do Sul.

Após a prisão, Fabiana participou de um concurso de beleza realizado no âmbito do sistema prisional de Mato Grosso do Sul e saiu vencedora, sendo condecorada como “Miss presidiária”.