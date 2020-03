De cores a formatos, veja as tendências em unhas para o outono/inverno 2020

Confira as apostas das profissionais consultadas por Donna.

Nem chegou o outono ainda, mas já estamos de olho no que vai bombar nas pontas dos dedos na próxima temporada de frio. Dos tons terrosos aos azuis acinzentados, da blindagem à unha encapsulada, confira as apostas de Luciana Carpegiani, do Espaço Depillèr, e da Adriane Cornelius, do salão RhedCo, para as tendências que veremos nas unhas neste inverno.

Cores

É normal deixarmos de lado os tons mais abertos, como os em néon e os vermelhos-claros, e optarmos por cores mais frias e fechadas no inverno. Tons terrosos, rosas românticos, azuis-acinzentados, vermelhos puxados para o bordô e o azul clássico, eleito pela Pantone como a cor de 2020, são as apostas das profissionais. O preto e o nude, segundo elas, fazem sucesso independente da estação.

Veja alguns exemplos:

Estilo degradê mistura o rosa romântico com tons de marrom RhedCo / Divulgação

Tons terrosos são a marca da estação fria Dèpiller / Divulgação

Vermelho é um clássico RhedCo / Divulgação

Formatos

Além dos formatos mais tradicionais, como square (cuja ponta é quadrada) e oval, os preferidos das gaúchas, as profissionais contam quais os formatos que seguirão em alta para a estação fria.

Stiletto

Formato queridinho das fashionistas, o stiletto tem a unha lixada de forma bem estreita, e é conhecido por deixá-la bem pontuda em sua extremidade.

Almond

Meio-termo entre o stiletto e o oval, o almond é feito lixando a unha de forma estreita, mas mais arredondada na ponta, imitando o formato de uma amêndoa.

Ballerina

É quase igual ao stiletto, só que, em vez da unha ser arredondada como no almond, o formato ballerina conta com a ponta da unha cortada em linha reta.

Na imagem, o dedo mindinho e o indicador estão com o formato stiletto; o dedo do meio e o polegar com o formato ballerina e o dedo anelar com o square Dèpiller / Divulgação

Técnicas

Blindagem da unha

Essa é uma opção para quem enjoa rápido da cor e não quer ficar com o mesmo esmalte por 20 dias, como na esmaltação em gel, e ainda quer fazer render a ida à manicure. A blindagem faz exatamente o que o nome sugere: blinda a unha. Seu diferencial é manter o comprimento, fazer com que não lasque o esmalte e o tum dure por mais tempo. Além disso, deixa a unha com um aspecto brilhoso. A durabilidade é em torno de 15 a 20 dias.

Unha encapsulada

Aposta de nail art de Luciana, o procedimento da unha encapsulada permite que a unha seja duas em uma, deixando uma opção de cor ou decoração por dentro do gel. Por exemplo: você faz uma francesinha encapsulada, e pode pintar de vermelho por cima. Quando enjoar, tira a cor e a francesinha estará lá, intacta. Dura em média um mês, e a remoção deve ser feita por profissionais. Fonte: Gaúcha/ZH