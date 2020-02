Missa de posse do novo Pároco de Alegrete foi prestigiada por padres da região

No último sábado(1°), foi realizada a celebração de posse do novo pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Alegrete.

A Missa foi presidida por Dom José Mário Scalon Angonese, Bispo Diocesano.

Dentro do Rito da tomada de posse, houve a Leitura da Ata seguida da Profissão de Fé do padre.

Antes da Proclamação do Evangelho, o Bispo entregou ao novo pároco o Livro dos Evangelhos e, após a homilia do Bispo, o mesmo fez a entrega das Chaves da Igreja, do Sacrário, e dos instrumentos para a administração dos Sacramentos do Batismo e da Penitência, ao novo Pároco.

Padre Pedro Egídio Quinteiro Navarro de 27 anos, foi ordenado há um ano e dois meses, na cidade natal, Uruguaiana. O sacerdote está em seu primeiro desafio como pároco e será em Alegrete. No ano de 2017, Padre Pedro fez o seu estágio pastoral por 11 meses aqui na cidade. À época, Padre Arthur Frigi era o pároco responsável por acompanhá-lo aqui no Município.

Ele é filho de Maria de Lurdes Navarro e Pedro Jesus Navarro. Padre comentou que a influencia em casa foi muito importante para seguir nesta missão. A família católica o fez conviver desde os quatro anos com os párocos, e todos os ensinamentos até os 14 anos foram fundamentais para que iniciasse o seminário.

Estiveram presentes representantes da Paróquia de Santiago e os seguintes padres: Pe. Silvio, Pe. Vanderlei e Pe. Venildo (Alegrete), Pe. Alvano e Pe. Silvano (Santiago), Pe. Jonison (Uruguaiana) e Pe. Aodomar (Santa Maria).