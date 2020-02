Mesmo com queda na bilheteria, 40º Efipan fecha no azul

Embora os números não estejam oficializados, o Efipan se pagou novamente. A 40ª edição arrecadou um montante de 62 mil reais em bilheteria durante os 16 dias de evento.

O diretor administrativo Mohamed está finalizando a prestações de contas de forma oficial e nos próximos dias fará divulgação nos meios de comunicação.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo procurou os dirigentes para saber os motivos que determinaram a diminuição do público no estádio.

Com uma despesa que vai girar em torno de 55 mil reais, o diretor comemora que as contas serão quitadas num ano que o enxugamento dos gastos foi essencial para o êxito do evento.

O presidente Antônio Fagundes credita à dificuldade financeira, o declínio do torcedor no estádio. Já o diretor Mohamed sustenta maior atratividade com clubes de renome em Alegrete. Ambos se dizem satisfeitos com a realização do Efipan “Quarentão”.

Não é para menos, dois clássicos grenais equilibraram a receita. No primeiro foram mais de R$ 25 mil, no segundo pela semifinal, mais R$ 16 mil. A final entre Grêmio e Palmeiras também rendeu uma boa bilheteria.

Em dias de semana, um público reduzido assistiu às rodadas, diferente de anos anteriores onde a média de público em dia de semana girava em 600 torcedores pagantes.

Nesse ponto, Toninho já estuda a viabilidade de anteceder horário de início das rodadas e acena com jogos no período da manhã.

Um evento auto-sustentável em seus 40 anos conta com patrocínios de peso. Governo do Estado, Corsan, Banrisul, Planalto Transportes, Viação Ouro e Prata, Hotel Alegrete, Bistrô Alegrete, Slet Alimentos, Rede Nicola Veículos, Vilejack, D’Itália Alimentos, Alvex, Arroz Saboroso, Centro Cópias, Bebidas Bedinoto, Petry, Azuriz, Superpan, Pastamia, Tok mágico, Irmãos Adams, Casa de Carnes Santo Antônio, Sicredi, Defensor Soluções Pós Colheita, Oderich e Hamm Banana.

O presidente rubronegro evita gastos desnecessários e já adianta uma possível parceria da Coca-Cola e a empresa fornecedora de material esportivo Nike para 2021. O 41º Efipan já tem data, irá ocorrer de 15 a 31 de janeiro.

