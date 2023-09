Missão quase impossível: transpor o km 40 da RS 566; veja o vídeo

O PAT recebeu imagens e vídeos de motoristas que fazem um relato sobre a situação no KM 40 da RS 566, localizado entre as localidades de Fênix e Armazém Plano B. Segundo eles, têm sido um desafio para trafegar no local em dias chuvosos. O problema principal é o atolamento de veículos devido às condições precárias da estrada nessas condições meteorológicas.

A reportagem tentou entrar em contato com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) para obter informações sobre as medidas tomadas para resolver essa questão. No entanto, devido ao fim de semana, ainda não obtivemos retorno das autoridades responsáveis.

A área é conhecida por sua vulnerabilidade às chuvas, o que cria um ambiente propício para atolar veículos e causar inconveniências para os usuários da rodovia.

Atualização:

Nesta manhã(10), o Diretor regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), em Alegrete, Paulo Maister, entrou em contato com o PAT e citou que uma reunião já foi realizada com a Construtora responsável, na última semana. “Na próxima(semana) faremos uma segunda reunião para definir-mos o andamento dos serviços de forma que não cause mais os transtornos que observamos com os dias chuvosos”- esclareceu.