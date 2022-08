Mistério: veículo é encontrado incendiado, na RS 566, em Alegrete

Share on Email

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, tudo indica que o sinistro tenha ocorrido na madrugada e os policiais foram acionados por motoristas que passaram no local.

Os policiais rodoviários identificaram o veículo, um Corcel II com placas de Alegrete, que ficou completamente destruído pelo fogo. Também foi constatado que não havia indícios de um acidente, entretanto, permanece o mistério em relação as causas do incêndio.

O guincho foi acionado e o veículo foi levado ao depósito do Detran. Conforme o policial, a consulta da placa do veículo não indicou registro policial envolvendo o Corcel, no momento, como furto por exemplo.