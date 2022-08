Mateada e mostra campeira reúne grande público no Museu do Gaúcho

Share on Email

Dando continuidade a programação dos Festejos de 2022, a Coordenação do evento realizou no domingo(21), mais uma atividade. A segunda mateada dos Festejos teve apresentação da Banda Vanu e sorteio de brindes.

Mateada e Mostra Campeira

No largo do Museu do Gaúcho aconteceu, também, a Mostra Campeira organizada pelo Departamento Jovem dos Festejos e o tradicionalista Cilon Junior .

Um grande público compareceu ao evento na tarde ensolarada que fez em Alegrete.

O público pode conferir a encilha do cavalo, da forma mais tradicionalista como deve ser feita, tanto para as lidas no campo como para desfile ou passeios.

