Mitologia Grega: A história não contada sobre os signos

O físico e astrônomo Isaac Newton, no século XVIII, descobriu que os signos vinham da mitologia grega e que cada um deles fazia referência a um mito grego. Antigamente, quando um rei ou rainha precisava tomar alguma decisão importante, contratava os melhores astrólogos do reino para realizar consultas, ou seja, todas as guerras e acordos foram baseados em onde marte estava no céu.

Com base na observação dos corpos celestes, o zodíaco foi criado, que no grego significa “círculo de animais”. Ele indicava o grande cinturão celeste que marcava o trajeto do Sol naquela época e cada uma das 12 costelações, por onde o astro passava, representava um signo.

Com certeza você já se perguntou por que o signo Áries tem esse nome ou por qual motivo touro é touro. Então, confira abaixo da onde vêm o nome de cada signo:

ÁRIES: Ino era a segunda esposa do rei Atamante e planejava o assassinato de Frixo, um dos filhos do rei. Mas frixo não morreu, pois sua mãe Nefele enviou um carneiro com lã de ouro para salvá-lo. Depois, o animal acabou sendo morto e sua lã sendo enterrada no pomar de Ares, o deus da guerra, por isso o nome Áries.

TOURO: Um certo dia Zeus, o mais poderoso dos deuses, transformou-se em um touro para atrair uma princesa que ele desejava. Então surgiu o signo de Touro.

GÊMEOS: Castor e Pólux, filhos de Zeus, apaixonaram-se por mulheres comprometidas e, para conquista-las, decidiram travar um confronto com os rivais. Castor acabou morrendo em combate e Pólux cheio de dor pediu a seu pai que o levasse, renunciando a sua própria vida. Em memória aos filhos e o companheirismo entre eles, Zeus criou a imagem de Gêmeos em uma constelação no céu.

CÂNCER: Zeus era casado com Hera e tinha um filho bastardo chamado Hércules. Em uma das 12 batalhas de Hércules, Hera enviou um caranguejo para matá-lo. O bicho foi morto, mas sua coragem valeu uma imagem celeste. Então, surgiu o signo Câncer, que em latim significa caranguejo.

LEÃO: Hércules enfrentou um leão, o matou e fez uma manta com sua pele. Em homenagem ao animal, Zeus para comemorar a vitória do filho, desenhou com estrelas a forma do animal no céu.

VIRGEM: Representava Virgo, a deusa da justiça. Virgo estava tão cansada das guerras que aconteciam entre os humanos que acabou adoecendo e, quando voltou ao olimpo, teve uma imagem no céu em sua homenagem.

LIBRA: Simboliza a balança utilizada por Virgo para pesar a alma dos homens que morriam, a balança indicava se o homem iria para o céu ou para o mundo subterrâneo, teria prazer ou dor eterna.

ESCORPIÃO: Apolo, deus das profecias, tinha ciúmes da amizade do gigante Orion com sua irmã ártemis. Então, Apolo enviou um escorpião para picá-lo. Zeus pôs o animal e a estrela Orion no céu como lembrança da história.

SAGITÁRIO: Chiron, o mais sábio dos centauros, foi atingido por uma flecha de Hércules e acabou morrendo. Zeus o homenageou com uma constelação.

CAPRICÓRNIO: Representa o deus da natureza Pan, que para fugir do titã Tifon, jogou-se na água e acabou morrendo, pois enquanto se transformava em peixe, estava com metade do corpo fora da água. Então surgiu o signo Capricórnio, a cabra com rabo de peixe.

AQUÁRIO: No Oriente Médio, o mês de aquário era o mês das chuvas, daí surgiu o símbolo do signo de Aquário, que é um homem virando um jarro de água.

PEIXES: Afroite, a deusa do amor, e seu filho Eros estavam fugindo do titã Tifon. No caminho transformaram-se em peixes para conseguir despistar Tifon. Atena, deusa da sabedoria, homenageou a fuga com uma constelação, para que ela nunca fosse esquecida.

Por: Geovanna Valério Lipa