Mobilização dos patriotas de Alegrete entra no 4º dia consecutivo

Integrantes do grupo destacam que as manifestações são para pedir ao comando do Exército livrar o povo do governo que dizem ter criado a maior crise da história do país com rastro de corrupção e desvios de verbas públicas. Ele se dizem que não é por Bolsonaro e sim, pelo Brasil.

O QG agora, é em frente ao 12º BE COMB onde vão realizar um almoço, nesta quinta-feira aberto aos que se identificam com a causa. O local foi alterado do Texacão onde inicialmente era o QG, pois fica na região central e possibilita que as pessoas se integrem ao movimento.

Inicialmente, a manifestação começou no dia 31, quando foi realizado um bloqueio na BR 290, KM 575, que durou cerca de 10h. Após liminar da Justiça Federal que determina uma multa pecuniária diária no valor de R$ 10.000,00 por pessoa física e de R$ 100.000,00 por pessoa jurídica, em caso de descumprimento, o tráfego foi liberado.

Na tarde de ontem, uma grande mobilização foi realizada em frente ao 12°BE comb Bld. De acordo com os líderes do movimento, compareceram mais de mil pessoas.

O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento, na noite do dia 2, pedindo que os caminhoneiros e outros desbloqueiam as estradas, porque pela Constituição tem que se garantir o direito de ir e vir e que isso prejudica a economia do País.