Torneio Abertura de Futebol de Mesa terá seu campeão no dia 10

O tradicional Torneio Abertura de Futebol de Mesa 2022 está na reta final em Alegrete. Nesta edição 20 botonistas disputaram o certame.

A competição que iniciou em março dividiu cinco participantes em quatro chaves, os dois melhores avançaram para as fases eliminatórias. No mês de agosto foram disputadas as oitavas de final.

Com jogos as terças e quintas na Sociedade Italiana, palco maior do futebol de mesa alegretense, a fase de quartas de final foi realizada em setembro. No mês de outubro, foram conhecidos os quatro semifinalistas. No primeiro jogo o Vasco de José Macedo encarou o Palmeiras de José Grisa. Em dois embates, Macedo levou a melhor, venceu o jogo de ida por 3 a 0 e o segundo por 1 a 0.

Já na outra semi, o Penarol de Luis Fernando Pedroso duelou com o Napoli de Evandro Rosso. No primeiro encontro deu Napoli 4 a 1. No jogo de volta, o Napoli sofreu o revés por 1 a 0, e com a vantagem avançou à final.

Nesta quinta-feira (3), está previsto o primeiro jogo da decisão do 3º lugar entre Palmeiras (José Grisa) x Penarol (Luis Fernado Pedroso).

Já a disputa pelo título teve seu jogo de ida com vitória vascaína por 1 a 0, triunfo de Macedo sobre Rosso. O jogo de volta deve acontecer no próximo dia 10, às 19h. A vantagem é do Vasco que pode perder por um gol de diferença.

Um fato interessante no torneio abertura é em relação ao técnico Macedo, pela primeira vez ele trocou de clube. Acostumado a jogar com AAA, o botonista multi-campeão está disputando a competição com o time de botão que não pode ser usado pelo técnico Nelson de Castro(vítima da Covid-19) e com o time que ele defendia o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Uma homenagem que levará a família de Nelson de Castro estar presente na grande final, a pedido do botonista.

Fotos: Botonistas Alegrete