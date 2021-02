Moisés Fontoura é o novo Vice- presidente da Câmara de Vereadores

Compartilhe















Depois da renúncia do primeiro vice- presidente da Câmara de Vereadores, Eder Fioravante (PDT), na sessão da última quinta-feira, 18, porque o cargo conforme ele é incompatível com o exercício da advocacia, a Câmara teve que escolher um novo Vice- presidente.

Na segunda sessão ordinária do ano, no dia 22, dois nomes estavam no páreo para o cargo. Um pelo PP, o vereador Fábio Perez – Bocão e outro pelo PDT- Moisés Fontoura. E por oito votos a seis o pedetista foi confirmado como Vice presidente da Câmara. Bocão recebeu seis votos e houve uma abstenção.

É um cargo do PDT, mas nada impediu que outros partidos colocassem seus nomes porque é um processo democrático, comentou a presidente da Casa, vereadora Firminia Soares.

A presidente da Câmara diz que até o momento não chegou nenhum projeto da Prefeitura para ser apreciado. E todos os que chegam na Casa devem ficar 24 horas no sistema até passar para ser apreciado, informou.

Vera Soares Pedroso