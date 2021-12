Moisés Fontoura encaminha liberação de licenças ambientais na FEPAM

Na oportunidade expôs sua preocupação com a demora na execução das demandas referentes à FEPAM em Alegrete, que apesar de contar com um escritório no município, não possui equipe técnica suficiente para dar conta de todos os processos existentes.

O vereador informa que atualmente a região é atendida por Santa Maria, o que acarreta em processos demorados e prejuízos às pessoas.

Conforme relatos de Moisés Fontoura, o secretário comprometeu-se em levar a situação à diretora da FEPAM para que as questões ambientais possam ser encaminhadas com mais celeridade, além prever que uma das vagas do concurso de analista seja para Alegrete.

-Na liberação das licenças para uso do solo, os produtores ficaram aguardando muito tempo para poder produzir, salienta.

Com a agilidade dessa ação poderá auxiliar, também, no combate a atos lesivos ao meio ambiente na nossa região e maior fiscalização contra crimes ambientais, observou o Vice -presidente Câmara de Vereadores.