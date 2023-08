Parte do comércio abre neste domingo em razão do Dia dos Pais

O Dia dos Pais será no próximo domingo, 13 de agosto, e para tornar a data ainda mais especial, algumas lojas do comércio local estarão abertas em um horário especial neste domingo, 6. Os consumidores terão a oportunidade de aproveitar um horário estabelecido de funcionamento, das 14h às 18h, para encontrarem os presentes perfeitos para seus papais.

Com a proximidade do Dia dos Pais, essa iniciativa visa facilitar a vida dos alegretenses que desejam adiantar suas compras e garantir os melhores presentes para homenagear os pais. O horário diferenciado permitirá que os clientes tenham mais tempo para percorrer as lojas, pesquisar opções e escolher com calma os presentes que melhor representam o carinho e gratidão que sentiram por seus pais.