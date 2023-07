Moradora de Alegrete denuncia ameaças de facção criminosa de Santa Catarina

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma moradora de Alegrete procurou a delegacia de polícia após receber ameaças de morte. A vítima relatou que foi contatada por meio do aplicativo WhatsApp por indivíduos que afirmaram pertencer a uma facção criminosa. Segundo as mensagens recebidas, um sobrinho dela, que reside em Itapema, Santa Catarina, estaria devendo uma quantia a traficantes.

De acordo com o relato da vítima, os indivíduos a pressionaram para que o pagamento fosse efetuado sob a ameaça de que sua residência seria alvejada, inclusive com o uso de fuzis. Além disso, toda a família estaria em risco de vida caso a dívida não fosse quitada.

Preocupada com a segurança de seus familiares, a mulher entrou em contato com parentes que residem no estado de Santa Catarina. Para sua surpresa, eles também estavam recebendo ameaças semelhantes e haviam registrado boletins de ocorrência na delegacia de Itapema. Entretanto, o valor exato da suposta dívida não foi divulgado.

Diante dessa situação, é importante ressaltar a importância da segurança virtual e da conscientização sobre a proteção de dados pessoais. Recomenda-se que as pessoas fiquem atentas aos cuidados ao compartilhar informações e evitem expor detalhes da vida pessoal em redes sociais e aplicativos de mensagens.