Liga de Combate ao Câncer realiza evento e leva grande número de simpatizantes ao Parque Lauro Dornelles

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último domingo(9), foi realizado no Parque Lauro Dornelles o tradicional chocolate quente da Liga de Combate ao Câncer.

O evento acontece costumeiramente uma vez por ano, com intuito de ajudar a causa do câncer. A soleninade contou com a presença das voluntárias que compõe o corpo diretivo da Liga, elas exercem um papel de grande importância na realização das atividades em prol da instituição.

A celebração tinha o intuito de arrecadar fundos para manter as despesas mensais da instituição, que atualmente ajuda cerca de 230 pessoas cadastradas no convênio da entidade. A liga ajuda os portadores de câncer de diversas formas como; sestas básicas, cadeiras de roda, medicamentos, viagens custeadas e auxílio financeiro.

A direção da Liga de Combate ao Câncer, agradece a presença de todos que compareceram a festividade e coloca-se a disposição de toda a população alegretense. Lembrando que para a realização do cadastro é necessário algumas documentações; identidade e CPF, cartão SUS, comprovante de rende e residência e biópsia.

Fotos: Katiuscia Oliveira