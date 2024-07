Moradores da Vila Nova tiveram festa junina no fim de semana

Share on Email

O evento, que aconteceu das 14h às 21h no Bar Baixada Vila Nova, contou com a participação de diversos membros da comunidade e teve como objetivo promover um momento de confraternização entre os moradores.

O presidente Enio Souza e o vice-presidente Clisman Acorci, juntamente com outros membros da diretoria e voluntários da comunidade, dedicaram-se à organização e à execução do evento. A preparação envolveu o trabalho conjunto de diversas pessoas que contribuíram com tempo, esforço e recursos para garantir o sucesso da festividade.

A programação do evento incluiu uma variedade de atividades e atrações típicas das festas juninas. Entre as opções oferecidas aos participantes estavam quentão, pipoca, refrigerantes e cachorro-quente. Também foram montados brinquedos para as crianças, incluindo pula-pula, e uma mini fogueira para criar um ambiente festivo característico da época.

O Bar Baixada Vila Nova, localizado na Rua Sofia de Brum, 231, foi o local escolhido para a realização do evento. O espaço recebeu uma decoração apropriada para a ocasião, com elementos que remetiam às tradições das festas juninas.