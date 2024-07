Real vence em estreia fora de casa pela Série Prata de Futsal

A equipe do Milan já estava disputando sua terceira partida na competição, enquanto o Real realizava seu primeiro confronto. O jogo começou equilibrado, com ambas as equipes tendo chances de gol. No entanto, a estratégia montada pelo técnico Dema Corrêa foi coesa e surtiu resultado, levando a equipe alegretense a vencer pelo placar de 4 a 3.

O Real retorna à quadra neste sábado, desta vez em casa, no ginásio da Arena Esporte e Lazer. O time alegretense enfrentará a forte equipe de Faxinal do Soturno, que conta com um dos maiores orçamentos da categoria. A bola rola a partir das 20h.

Fotos: Real Alegrete