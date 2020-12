Moradores de Criciúma registram intenso tiroteio

Tiroteio teve início no começo da madrugada desta terça-feira.

Moradores de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, registraram intenso tiroteio na madrugada desta terça-feira (1°). A Polícia Militar informou que se trata de um assalto. Ao menos um policial militar se feriu durante o confronto.

Imagens nas redes sociais mostram pessoas feitas reféns e abordadas nas ruas pelos criminosos. Os primeiros relatos foram feitos por volta meia-noite.

A PM informou que o grupo incendiou o túnel na cidade de Tubarão, que dá acesso a Criciúma, para tentar impedir que reforços cheguem até o local.

A Polícia Militar da região foi acionada e informou que busca reforços para combater o grupo. Segundo o tenente-coronel Cristian Dimitri Andrade, do 9ª Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), policias de Araranguá, Tubarão e Içara estão deslocando para a cidade.

“Uma quadrilha do crime organizado, que é especializada em assalto a banco. A gente chama de modalidade novo cangaço. Eles fazem assalto simultâneo, atacam quarteis, como atacaram no batalhão também”, disse o tenente.

O Batalhão e Operações Especiais (Bope) e o Choque da PM de Florianópolis também foram acionados.

“Informações é que têm vários masculinos com fuzil, armas longas. A gente pede para que os moradores, cidadãos, fiquem em casa abrigados”, disse Andrade.

Feridos

Ao menos um policial militar foi baleado. Conforme Andrade, ele foi atingido na região do âbdomem e foi levado para o hospital. O estado de saúde dele é considerado estável.

Cidade sitiada

Após as primeiras informações de moradores pelas redes sociais, o prefeito Clésio Salvaro informou que mantém contato com as autoridades. Segundo ele, no momento as informações são ainda desencontradas, por isso os moradores foram orientados a permanecer dentro de casa.

“A cidade neste momento tá sitiada. São criminosos aí muito bem preparados. Certamente vieram de outros estados da federação. Recomenda-se que você fique em casa”, disse.

Fonte G1