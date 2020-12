Associação dos Portais de noticias do RS tem nova direção: Carine Krüger é eleita a nova presidente da APNI-RS

A jornalista foi eleita na segunda-feira, 30, e irá comandar a entidade que representa os portais de notícias no Rio Grande do Sul.

A Associação dos Portais de Notícias Independentes do Interior do Rio Grande do Sul (APNI/RS) realizou uma eleição online na noite desta segunda-feira, dia 30, e elegeu a jornalista Carine Krüger, 34 anos, diretora do portal Agora no Vale de Lajeado, como a nova presidente da entidade para os próximos dois anos.

Ela assume a frente da entidade que representa o jornalismo online no RS e que gera conteúdo com impacto nas vidas de mais de 10 milhões de gaúchos. Ao lado dela, estão o diretor do Notícias de Bento (Bento Gonçalves), Marcelo Dargelio, na função de vice-presidente, o diretor do Portal OCorreio, José Renato Ribeiro, no cargo de secretário, e o diretor do Portal Plural (Santa Rosa), Lucian Zorzan, como Diretor de Estratégia e Branding.

A APNI/RS foi formalizada no começo de 2019. A entidade conta com mais de 20 portais distribuídos em diversas regiões do Estado. Segue o movimento de evolução permanente da mídia regional digital, permeada de características próprias e garantindo a sustentabilidade e o fortalecimento das empresas gaúchas de informação em tempo real.

Com números em escala avançada, ainda maiores em 2020, ano em que a pandemia se voltou e motivou ainda mais o jornalismo online, a entidade assume posição de destaque em caráter estadual, fortalecendo o papel social dos portais associados.

“Cada um dos membros da APNI é forte em sua região e juntos, vamos desenvolver cada vez mais o jornalismo online. Os meios tradicionais são importantes, mas nós chegamos para mostrar que somos cada mais essenciais na comunicação, porque somos informação com tecnologia e fácil acesso”, destaca a nova presidente Carine.

PORTAIS PARTICIPANTES

AGORA NO VALE – LAJEADO/VALE DO TAQUARI

CADERNO 7 – SÃO GABRIEL

CANGUÇU ONLINE – CANGUÇU

CLIC ESPUMOSO – ESPUMOSO

CLIC SOLEDADE – SOLEDADE

LITORALMANIA – OSÓRIO

O CORREIO DIGITAL – CACHOEIRA DO SUL

NOTÍCIAS DE BENTO – BENTO GOLÇALVES

PORTAL ALEGRETE TUDO – ALEGRETE

PORTAL DAS MISSÕES – SANTO ÂNGELO

PORTAL DIÁRIO RS – SARANDI

PORTAL LEOUVE – BENTO/CAXIAS

PORTAL NÃO ME TOQUE – NÃO ME TOQUE

PORTAL NORTE RS – PALMEIRA DAS MISSÕES

PORTAL PLURAL – SANTA ROSA

PORTAL TCHÊ – ESTAÇÃO/GETÚLIO VARGAS

SÃO MARCOS ONLINE – SÃO MARCOS

SENTINELA 24 HORAS – SANTANA DO LIVRAMENTO

TRÊS PASSOS NEWS – TRÊS PASSOS