Moradores deixam mais limpa e aprazível a Avenida República Riograndense

Uma iniciativa que transformou a Avenida República Riograndense, Zona Leste, em Alegrete.

Pequenos projetos impulsionam a comunidade para ideias futuras que revelam ainda mais a beleza em cada região da cidade. Projetos simples, como arrumar os vasos de flores, corte da grama, pintura do cordão da calçada, entre outras demandas, podem ser uma boa iniciativa para estimular a vizinhança.

E, foi assim, que o trabalho do policial rodoviário estadual, aposentado, Artêmio Severo, ganhou força nos últimos dias. Ele, que durante a pandemia adotou a Pracinha do bairro Capão do Angico, Bartolomeu Gusmão, há 15 dias decidiu limpar a Avenida República Riograndense.

A iniciativa foi em frente à sua residência, porém, um outro vizinho, também, aposentado, Henrique Dotto passou a compartilhar o trabalho e, por esse motivo, com a atitude, outros vizinhos passaram a doar materiais para que eles pudessem pintar toda a extensão que corresponde a 850 metros de Avenida.

Assim, Artêmio pontua que a motivação foi ainda maior e o trabalho está quase pronto. Um dos principais acessos da cidade, está totalmente modificado com um gesto simples, entretanto, de um grandioso significado.

Artêmio falou ao PAT que tudo começou na pracinha, há dois anos, quando percebeu que o local estava precisando de reformas. “Naquele período de pandemia, estava proibido que as crianças ficassem no local e, não havia aulas na escola. Ao ver a necessidade de areia e alguns reparos, pensei em fazer para que, quando fosse possível, o local estivesse em condições para todos” – descreve.

Já a limpeza na Avenida, começou com uma área mais restrita, próxima à casa do policial aposentado, mas teve um grande impacto que gerou a integração de outros moradores com doações e do vizinho Henrique, na mão de obra.

“Acredito que, cada um pode fazer um pouquinho para ajudar. Vejo muitas pessoas apenas criticando a Prefeitura, mas é preciso que também, tenhamos responsabilidades. A frente da nossa casa, também pode ser organizada e limpa”- comentou.

O morador, disse que está no bairro há 30 anos e o companheiro de jornada, neste trabalho, há 35 anos. Ambos disponibilizaram muito mais que o tempo para embelezar e mostrar que a união é uma grande aliada para que a cidade se torne aprazível para quem chega ou sai, eles desenvolveram a empatia e civilidade.

Uma queixa, durante a entrevista foi o vandalismo. Artêmio ressaltou que, na pracinha, embora já tenha realizado vários consertos, alguns jovens e adultos com idades superiores as indicadas, além do peso, acabam danificando os balanços e outros brinquedos.

“Ações simples como não jogar o lixo na rua, ajuda a conscientizar o cidadão de que a limpeza urbana depende de todos. Embora essas ações que estamos promovendo sejam de responsabilidade do município, é importante lembrar o papel que pode ser desempenhado por cada cidadão para manter a sua cidade limpa”, diz Artêmio.

O Prefeito Márcio Amaral, esteve na Avenida e destacou o trabalho dos dois moradores. O Secretário de Infraestrutura Mário Rivelino, também, auxiliou com a tinta amarela – citou Artêmio.