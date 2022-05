Alegrete fica em 3º na etapa feminina da Liga Gaúcha de Voleibol

No domingo (22), a cidade de Alegrete sediou mais uma etapa da Liga Gaúcha de Voleibol, dessa vez no naipe feminino.

Os jogos foram realizados no União Esportes, que junto com o Sesc Alegrete organizaram essa inédita etapa da competição gaúcha na 3ª Capital Farroupilha.

E Alegrete foi bem representado pelo Vôlei Feminino Alegrete – VFA que participou da 1°etapa da Liga realizada no município, juntamente com a equipe do União.

A etapa alegretense da Liga Gaúcha contou com seis equipes da região: VFI – Vôlei Feminino Itaqui; Sul Vôlei Bagé; União Voleibol Feminino Alegrete; VFA – Vôlei Feminino Alegrete; Sputinik -Uruguaiana e UVR -Rosário do Sul.

Foi um domingo de muito voleibol de altíssimo nível, muita garra, esforço e determinação. Jogos disputadíssimos com lances empolgantes, o que confirmou a força do voleibol da região.

O título da etapa Alegrete foi conquistado pelo forte time do Sputinik de Uruguaiana, deixando a boa equipe do Sul Vôlei de Bagé como vice-campeã.

Uruguaianenses levaram o título

O 3º lugar coube as aguerridas do VFA. Colocação bastante comemorada de um grupo que irá correr atrás para participar das próximas etapas.

Meninas do VFA comemoraram resultado na Liga Gaúcha

Com muito esforço e empenho as meninas, tem dado seu melhor para poder participar das competições da região, levando o nome de Alegrete nas competições.

VFA segue a luta para poder participar das outras etapas

Fotos: Paulo Amaral