Moradores denunciam vandalismo na praça de Passo Novo

Moradores do Passo Novo entraram em contato com o PAT para denunciar uma ação de vandalismo que deixou todos horrorizados. De acordo com uma das pessoas, ela disse que indivíduos entraram nos banheiros públicos da Praça e danificaram louças, entre outros objetos.

Uma das moradoras disse que a cena deixou todos muito tristes, pois o local é para servir à comunidade. “É pouco tempo, eles pedem a chave e depois quando vamos ver sempre tem alguma coisa quebrada, é muito decepcionante um espaço que foi feito para agregar ser destruído desta forma” – comentou.

Os moradores disseram que, no momento não há guarda no local o que facilita ainda mais a ação dos vândalos. Uma das reivindicações é que a Prefeitura coloque um funcionário para cuidar do local e outras áreas públicas.