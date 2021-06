Moradores do Capão do Angico entregam abaixo-assinado à Corsan contra falta de água

Compartilhe















Moradores do bairro Capão do Angico não aguentam mais a falta de água aos moradores daquele bairro da Zona Leste.

José Augusto Carvalho, eletricitário aposentado, que mora no local explica que existe uma caixa de água que abastece toda a comunidade e quando acontece qualquer problema com esse reservatório todos ficam sem água.

Ele informou que foi feito um abaixo assinado com 200 assinaturas de moradores do Capão do Angico e entregue na Corsan, pedindo providências sobre essa situação.

“Não aguentamos mais tanta falta de água com regularidade, porque afinal a conta sempre vem e se não pagamos temos os serviços suspensos”, comentou José Augusto.

Cristiano Machado, gestor do escritório local da Corsan, diz que quando ficam sem energia elétrica, por motivos da RGE, realmente falta água e outro dia trocaram o quadro de comando o que provocou por algumas horas falta de água.

