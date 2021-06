Parte da cobertura de marquise, de prédio no centro, caiu sobre a calçada

Compartilhe















Uma situação preocupa transeuntes que passam pela calçada de um prédio na Rua Venâncio Aires com Andradas, no centro de Alegrete. Pessoas que moram próximas, com receio de que um incidente possa atingir alguém, buscaram a imprensa para mostrar a situação.

A cobertura interna da marquise do prédio está caindo na calçada. No local funciona o escritório do Instituto Federal Farroupilha de Alegrete- IFFar. O material é feito de gesso e a parte que caiu já foi recolhida pelo do Instituto.

A informação é de que o prédio vai passar por reformas e esta cobertura que está quebrando será substituída.

Por sorte nenhuma pessoa passava no momento em que o material caiu na calçada.

A diretora geral do campus do IFFAr de Alegrete, Ana Parizi, diz que o problema aconteceu, no último domingo(6), Ela informou que tão logo souberam do problema recolheram o material. E que o prédio já estava com cronograma de reformas e será aberta licitação para essa obra que inclui, também, a marquise.

Vera Soares Pedroso