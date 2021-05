Morre, aos 34 anos, o caminhoneiro Carlos Menote em Alegrete

Compartilhe















A Covid-19 fez mais uma vítima em Alegrete. O caminhoneiro Carlos Menote Marques de Oliveira Filho estava com 34 anos e faleceu neste sábado(15), na Santa Casa. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, ele internou no último dia 10 de maio e não resistiu a complicações do vírus.

Carlos trabalhava como caminhoneiro nos Postos Primeiro desde março de 2019. Ele, também, era um apaixonado pelo tradicionalismo e, segundo descrição dos amigos, era uma pessoa muito alegre. Parceiro, estava sempre disposto a auxiliar quem precisasse. Nas redes sociais, amigos, familiares e colegas de profissão realizam muitas homenagens, incrédulos com a perda do trabalhador.

Os colegas e amigos da turma da EAFA ,3B, de 2003/2005, também fizeram uma homenagem. Através de Leandro Meneghetti, enviaram a seguinte mensagem: Carlos era formado em Técnico em Agropecuária, na turma de 2005, na antiga Escola Agrotécnica Federal de de Alegrete. Mas ele seguiu os passos do pai, que tinha a profissão de caminhoneiro. Uma pessoa de bem com a vida e de um coração enorme. Tudo estava sempre bem. Nunca teve maldade no coração e era amigo dos amigos. Que Deus o receba de braços abertos. Estamos muito consternados”- completaram.

Na empresa, Postos Primeiro, a decisão foi fechar as duas unidades de Alegrete pois os colegas estão muito abalados. A gerente Regina Machado, muito emocionada, acrescentou que Carlos era um grande amigo. Ele tinha a alma generosa e a brincadeira sempre esteve presente, o ambiente permanecia descontraído e leve. – citou.

Na página do Posto a seguinte mensagem: O Grupo Primeiro, através de sua direção e colaboradores, consternados pela acontecimento, presta solidariedade e apoio à esposa de Carlos e seus familiares. Que Deus conforte a todos.

Devido ao fato, as unidades 01 e 02, estarão fechadas. Retornando às atividades a partir das 16h30 desse sábado (15).

Agradecemos a compreensão dos amigos e clientes.

As últimas homenagens serão a cargo da Funerária Paraíso e o cortejo será às 14h até o Cemitério Municipal de Alegrete – sem velório.