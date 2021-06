Morre, aos 45 anos, o empresário Sérgio Bevilaqua

Compartilhe















Morreu nesta manhã(9), o empresário Sérgio Bevilaqua aos 45 anos. Ele estava internado na ala Covid-19 na Santa Casa de Alegrete. Sérgio é proprietário da BV Car, revenda de automóveis, e também muito conhecido na cidade por todas as ações humanitárias.

Ele sempre foi mais de que um patrão para seus funcionários, era chamado de paizão por muitos. Além do empresário, mais funcionários também positivaram, para Covid-19, e ele alugou uma casa para que todos ficassem unidos. Porém, com os dias, ele e mais dois colaboradores internaram. Mas, infelizmente devido a complicações do vírus, Sérgio não resistiu e faleceu nesta quarta-feira.

O empresário encabeçou várias campanhas em Alegrete para auxiliar famílias vulneráveis, além de outras ações como a reforma e conserto da ambulância do Samu. Nas redes sociais, a consternação é comovente.

Em sua última postagem no seu perfil do Facebook, no dia 29 de maio, Sérgio escreveu:

Bom, então a coisa deu uma agravada e por precaução e tentar nos proteger estaremos internado na ala COVID por uns dias. Deixo um forte abraço a todos os amigos que de alguma forma lembraram de mim, estarei sem telefone e contato chamem a Franciele Hoffmann Bevilaqua(esposa) . Deus é o pai !!!!!! CELULAR FORA DE ÁREA !! VOLTAREMOS.

O empresário deixa esposa e duas filhas, uma delas bebê. Ele tinha mais de 20 funcionários e sempre foi muito batalhador. De uma família humilde começou a trabalhar muito cedo e era conhecido pelo seu coração generoso e por estar sempre alegre.