Mesa Brasil do Sesc em Alegrete beneficia instituições com mais de 2 toneladas de alimentos

Com uma rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul, o Mesa Brasil tem como objetivo evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários.

Na última terça-feira (8), o Sesc em Alegrete efetuou mais uma doação de alimentos para instituições de Alegrete. Dessa vez foram 2,4 toneladas através do Programa Mesa Brasil.

Ao todo, foram beneficiadas oito instituições do município, que receberam doações de alimentos. Mandioca, laranja, bergamota, abóbora cabotia, moranga e batata doce.

De acordo com o Sesc, os alimentos foram entregues na APAE Alegrete, Asilo de Velhinhos, ASSEB, Associação José de Abreu, Casa Lar do Idoso de Alegrete, SAAIA, Residencial Geriátrico Viver, CEDEDICA Alegrete.

No mês de abril, essas 8 instituições sociais já haviam sido beneficiadas com 2.632 kg de alimentos oferecidos pelo projeto Mesa Brasil Sesc. As doações servem para complementar as refeições das pessoas atendidas nessas importantes instituições sociais que atendem em Alegrete.

Doações de alimentos podem ser feitas na unidade do Sesc em Alegrete, localizada na Rua dos Andradas, 71.

Júlio Cesar Santos Fotos: Sesc Alegrete