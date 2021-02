Morre Amâncio Silva Macedo, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete

Compartilhe















Na madrugada deste sábado(6), faleceu na Santa Casa de Alegrete, o ex-presidente Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete, Amâncio Silva Macedo. Ele estava com 84 anos e não resistiu a complicações de saúde. O alegretense envolvido em várias atividades em prol da cidade esteve à frente do STR de Alegrete de 1996 a 2016. Além de atuar neste ramo, Amâncio também esteve uma importante atuação na Câmara de Vereadores de 1988 a 1992, em Alegrete.

O jornalista e radialista, Alair Almeida descreveu:

A Simplicidade do Amâncio Macedo

A cidade perdeu Amâncio Macedo. Os trabalhadores rurais perderam um de seus mais importantes líderes que dedicou uma vida em favor do movimento. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais era a sua casa, lá, ele construiu seus sonhos e foi peça importante no crescimento patrimonial e social de um sindicato que abriga e presta uma gama de serviços a centenas de trabalhadores rurais.

Falar sobre Amâncio Macedo é falar da simplicidade em pessoa. Ele tinha a capacidade de ver as coisas como elas são e por isso era uma pessoa especial. Foi assim que ele se tornou vereador e levou para a Câmara Municipal a bandeira em defesa do trabalhador rural. Foi partícipe das conquistas da classe trabalhadora.

As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelus da rua Daltro Filho e o sepultamento será às 11h deste sábado. Amâncio deixa um casal de filhos, nora e cinco netos.