Morre Josué Porcela, líder comunitário e Presidente da UAMA

Compartilhe















Morreu na noite deste sábado(29), na Santa Casa de Alegrete, o Presidente da UAMA (União das Associações de Moradores de Alegrete), líder comunitário e ex-presidente do bairro Sepé Tiaraju, Josué Bitencourt Porcela aos 65 anos.

Josué estava hospitalizado e não resistiu a complicações no quadro de saúde. Em todas as redes sociais, muitas homenagens e o choque com a notícia do falecimento do líder comunitário que deixa um legado de abnegação e auxílio ao seu semelhante.

Josué, como descreve o Presidente do bairro Piola, Joceli Oviedo, foi sempre uma pessoa que ajudou em todas as campanhas de agasalho e uma grande referência por todas as incansáveis ações em prol da comunidade alegretense. “Um lutador pelas famílias em vulnerabilidade. Lembro que eu tinha uma pastelada no bairro Piola e não tinha a pastelina. Eu apavorado, quatro dias antes, ele ligou e disse que era só ir na casa dele. Chegando lá, tudo o que precisava ele havia arrecadado. Em todos os projetos e ações do bairro Piola como outros , ele estava envolvido”- comentou Joceli.

Morre, aos 34 anos, o caminhoneiro Carlos Menote em Alegrete

Josué também fazia parte do Conselho da Habitação do Município e foi ex-presidente da UABA.

Ainda conforme os líderes comunitários, Josué era incansável e estava trabalhando em prol da família e do movimento comunitário.

A sobrinha Sildeia Correia, emocionada, disse que o tio sempre foi um paizão para todos.

Atualmente aposentado, Josué sempre trabalhou muito, foi calceteiro, padeiro, calçadista, entre outros.

As últimas homenagens a Josué Porcela estão acontecendo na Funerária Angelus, na Avenida Da Saudade, perto do Cemitério. O sepultamento será às h, deste domingo(30), no Cemitério Municipal de Alegrete.