Morre Marlene Rosado Funck, ex-diretora do IEEOA/ECIM

O valioso legado de Marlene Funck para a comunidade do Oswaldo Aranha

A unificação das direções da escola até então existentes, o pleno funcionamento das instituições escolares, recursos do Estado para as obras do ginásio de esportes e o bom relacionamento entre alunos e professores foram as marcas deixadas pela diretora Marlene Funck na gestão do educandário.

A professora Marlene assumiu em março de 1976 e seu primeiro ato foi unificar as direções existentes em prédios distintos na escola. Marlene acabou com o problema de dois comandos , em prédios distintos e em pátio comum. O aumento do número de vice-diretores foi a solução encontrada para resolver a questão. Com direção única, ao trabalho passou a render muito mais.

A gestão de Marlene Funck foi marcada pela colaboração permanente que recebeu de seus auxiliares diretos o que a reconduziu a mais um período na direção, comandando a escola até o ano de 1983.

A construção do Ginásio de esportes

Sob sua direção, o Círculo de Pais e Mestres foi reestruturado, conseguindo, através dele, os recursos necessários para a limpeza da escola, boa apresentação e o funcionamento pleno de suas instituições. Foi através da ação do CPM e a pronta colaboração da Secretaria de Educação do Estado que a diretora Marlene conseguiu recursos estaduais e federais para ultimar as obras do ginásio coberto do IEEOA iniciadas na gestão do professor Carlos Romeu Grande. Hoje, o ginásio é o elo do esporte e da cultura de Alegrete, servindo para as mais diferentes práticas esportivas e apresentações de cunho cultural, além de ser a sala de aula das atividades de educação física da escola.

Funcionamento das instituições

Importante acrescentar que durante a sua atuação como diretora soube manter aceso o espírito de civismo dos alunos. Incentivou o funcionamento das instituições escolares especialmente o Orfeão, Teatro, Banda Marcial, Banco de Livros, Gabinete Dentário e o serviço de Merenda Escolar. Estimulou a que os alunos participassem do Campeonato Escolar Gaúcho, incentivando o esporte e dando especial tenção ao xadrez entre os estudantes.

Apoio pedagógico

O trabalho da diretora Marlene Funck durante a implantação da reforma do ensino, especialmente no 2º. Grau,foi destacado pelo acompanhamento com afinco do rendimento dos alunos nas diversas habilitações. O mais importante foi o bom relacionamento entre alunos e professores, que foi a marca profícua e harmônica da passagem de Marlene Funck pela direção do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha.

O reconhecimento

Nas redes sociais, dezenas de mensagens destacam a vida e obra de Marlene Funck, uma profissional dedicada e de muita personalidade. Entre os tantos registros, destacamos alguns que demonstram o carinho de colegas e amigos a esta exemplar mestra.

Jussara Vaz

Um exemplo de professora!!! Mestra amada e admirada por sua postura ética no exercício da sua profissão. Exemplo para todos nós que convivemos com ela. Sentimentos aos familiares.

Fernanda Do Rio

Professora Marlene cumpriu seu dever com a elegância de uma educadora de princípios a serem sempre lembrados. Foi patrona da primeira turma de Pedagogia – Educação Infantil e Anos Iniciais da URCAMP, no ano de 2001, ao qual fazia parte da turma de formandos. Meus sinceros sentimentos aos familiares enlutados.

Rosa Galvao

Vai em paz professora Marlene!!!Aqui cumpristes tua missão com muita dedicação e competência.

Margareth Abi

Nossa querida vizinha de mais de trinta anos. É como parte da família. Tivemos uma ótima convivência, de uma educação e elegância ímpar. Que Deus lhe dê o merecido descanso.

Paulo Antônio Berquó

A professora Marlene Funck foi minha diretora por muitos anos. Havia entre nós, os alunos, um enorme respeito por sua altivez e elegância. Era enérgica, mas sabia tratar a todos com cordialidade.

Guardo da professora Marlene as melhores lembranças e sempre recebi dela estímulo e elogios.

Paulo Renato Rodrigues

Foi uma competente diretora do IEEOA e sua caracter´siticva era ser muito positiva.

Sandra Freitas

Foi minha professora, observadora de estágio e vizinha. Sentimentos aos familiares!

. Ana Maria Ramos Souza

Uma grande colega, um ser humano da melhor qualidade, dedicada mestra, deixa saudades!!! Sentimentos a família!

Zelandi Aires Roza

Meus sentimentos à família e amigos.

Querida professora foste eficiente e muito humana em tudo que fizeste. Teus ensinamentos e exemplo fizeram de mim uma boa profissional . Serei eternamente grata. Vá com Deus!!

Últimas homenagens ocorreram na Angelus da rua Daltro Filho e sepultamento foi neste sábado, às 10h para o Cemitério Público Municipal de Alegrete.

Por Alair Almeida